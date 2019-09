POL-NB: 3 Täter nach Diebstahl von 2 Motorrollern gestellt

Greifswald (ots) -



Am 31.08.2019 gegen 22:05 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des

Polizeirevieres Greifswald durch einen Mitarbeiter des

Schnellrestaurant ´Burger King´ in der Koitenhägener Landstraße in

17491 Greifswald angesprochen. Dieser teilte ihnen mit, dass

unbekannte Täter seinen Motorroller vor einer viertel Stunde von der

Rückseite des ´Burger King´ entwendet haben. Durch die Beamten konnte

der Motorroller in der Nähe aufgebrochen festgestellt werden. Zwei

Zeugen sahen drei männliche Jugendliche in Richtung des

Einkaufszentrum ´Elisenpark´ flüchten. Zwei der Jugendlichen (14 und

16 Jahre alt) konnten auf dem Geländes des Einkaufzentrums auf Höhe

des Parkplatzes des OBI-Marktes festgestellt werden, als sie sich

dort vor der Polizei versteckten. Diese hatten einen weiteren

Motorroller dabei, welcher Stunden zuvor in der Heinrich-Hertz-Straße

entwendet worden war. Und auch der dritte Jugendliche (17 Jahre alt)

konnte geraume Zeit später im Nahbereich gestellt werden. Alle drei

Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung

der Personen stellten die Beamten Betäubungsmittel bei diesen fest.

Gegen alle drei wurden Anzeige wegen Fahrzeugdiebstahls und wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Motorroller

wurden an die Eigentümer wieder übergeben.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









