POL-NB: Brand an der Bäckerei in 18574 Gustow auf der Insel Rügen

Am 31.08.2019 gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in

18574 Gutow Am Mühlenberg 3 auf dem Gelände der Bäckerei ein Schuppen

brennt. Beim Eintreffen der Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurde

festgestellt, dass es in einem Anbau der Bäckerei ´Natur Insel´

brannte. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte das

Feuer gelöscht werden. Personen wurden dabei keine verletzt. Der

entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Da die

Brandursache zur Zeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die

Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler kommt zum

Einsatz.



