POL-HRO: Verkehrsunfall endet auf dem Friedhof

Techentin/Goldberg (ots) - Am 31.08.2019 gg. 18:00 Uhr ereignete

sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 392 in der Ortslage

Techentin bei Goldberg.



Die 79-jährige Fahrerin eines PKW Nissan näherte sich von der K

124, aus Richtung Augzin kommend, der Einmündung zur B 392 in

Techentin, um auf diese aufzufahren. Ein VW Caddy Befuhr die B 392

aus Richtung Mestlin in Richtung Goldberg.



Die Fahrerin des PKW Nissan übersah den vorfahrtberechtigten VW

Caddy, fuhr auf die B 392 auf und kollidierte mit diesem. Infolge des

Anstoßes verließ der Caddy die Fahrbahn, durchbrach die Hecke des

dortigen Friedhofes und kam vor den Grabanlagen zum Stehen.



Zu einem Schaden an den Gräbern des Friedhofes kam es nicht.



Alle drei Insassen wurden verletzt und gelangten in umliegende

Kliniken. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden

wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde

die B 392 teilweise voll gesperrt.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell