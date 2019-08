POL-HRO: Postbotin verhindert schweren Wohnhausbrand (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Rostock/Penzlin (ots) -



Am 31.08.2019 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Brand in 19386 Penzlin

(Landkreis Ludwigslust-Parchim).



Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten eine Garage sowie das

nebenstehende Wohnhaus in Brand. Eine Postbotin bemerkte den Brand

und verständigte sofort die Feuerwehr über Notruf. Im Rahmen der

folgenden Brandbekämpfung durch Freiwillige Feuerwehren konnte eine

Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Doppelhaus verhindert werden.

Die Garage brannte vollständig aus; eine Wohngebäudehälfte wurde von

außen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen

Bereich.



Im Rahmen von eigenen Löschversuchen des Eigentümers verletzte sich

dieser durch leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Er

musste durch den Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus

transportiert werden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich ebenfalls

leicht im Rahmen der Brandbekämpfung.



Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust hat mit den Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.



Andreas Walus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock









