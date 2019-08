POL-NB: Missbrauch eines Seenotsignal löst Einsatz von Rettungskräften bei Ribnitz-Damgarten aus

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 30. August 2019, gegen 21:00 Uhr, informierten Hinweisgeber die

Polizei, dass sie ein maritimes Notsignal in Form einer roten

Signalrakete auf dem Ribnitzer See bemerkt hätten.



Sofort wurden polizeiliche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen die

Kräfte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten, der Polizeihubschrauber

der Landespolizei sowie partiell der Seenotrettungshubschrauber der

Bundespolizei zum Einsatz kamen. Bei der Suche wurden die Beamten von

etwa 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ribnitz, Dierhagen und

Wustrow, mit mehreren Boote, darunter auch ein Seenotrettungsboot,

und Kräften der IRLS VR unterstützt.



Nach sorgfältiger Überprüfung konnten weder im Wasser- noch im

Uferbereich in Seenot geratene Personen festgestellt werden. Vielmehr

wurde durch polizeiliche Befragungen deutlich, dass das Notsignal

auf dem Land gezündet wurde. Aufgrund der unsachgemäßen Verwendung

eines Nothilfesignals, was im schlimmsten Falle ein zu spätes

Eintreffen bei einem realen Notfall zur Folge haben kann, leitet die

Polizei strafrechtliche Ermittlungen ein.



