POL-NB: 58-Jähriger kam nach tätlicher Auseinandersetzung schwerverletzt ins Krankenhaus

Am 30.08.2019 gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei ins

Helios-Krankenhaus von Stralsund gerufen. Dort wurde eine 58-jährige

Person eingeliefert, welche angeblich durch drei ausländische

Personen mit einem Messer niedergestochen wurden. Dieser Sachverhalt

bestätigte sich aber nicht. Durch die eingesetzten Beamten konnte

folgender Sachverhalt ermittelt werden.

Der 58-jährige Geschädigte besuchte gegen 13:30 Uhr einen 55-jährigen

Bekannten in dessen Wohnung im Großen Diebsteig in 18439 Stralsund.

Dort befanden sich bereits neben dem 55-Jährigen noch zwei weitere

männliche Personen im Alter von 35 und 47 Jahren. Gemeinsam

konsumierte man eine größere Menge an Alkohol. Hierbei kam es zum

Streit zwischen dem Geschädigten und der 47-jährigen Person. Diese

artete in einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wohnung aus.

Dabei ging auch eine Scheibe der Schlafzimmertür zu Bruch. Ein

Bruchstück dieser Scheibe drang in den Rücken des Geschädigten ein

und verletzte diesen schwer. Anschließend verließ der Geschädigte die

Wohnung und ließ sich mit einem Taxi in die Schwedenstraße fahren.

Dort wurde er von einer 62-jährigen Zeugen beobachtet. Diese stellte

seine Verletzung fest und brachte ihn ins Krankenhaus. Dort wurde er

stationär aufgenommen.

Gegen den 47-jährigen Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen

Gefährlicher Körperverletzung erstattet. Alle Beteiligten waren

erheblich Alkoholisiert und wiesen Atemalkoholwerte zwischen 2,24 und

3,01 Promille auf.



