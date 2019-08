POL-SN: Schweriner Light Ride-Motorraddemo

Schwerin (ots) - Am 31.08.2019 findet die »Schweriner Light

Ride-Motorraddemo« für krebskranke und sozial schwache Kinder statt.



Erwartet werden ca. 300 Teilnehmer, die gegen 20.00 Uhr vom

Treffpunkt »Berta-Klingberg-Platz« aus durch die komplette Innenstadt

fahren werden. Der Aufzug kann eine Länge bis 2 km erreichen.



Ziel und Ende der Demo ist das Südufer des Pfaffenteiches. Die

geplante Ankunft liegt bei ca. 21.30 Uhr, Veranstaltungsende 22.30

Uhr.



Die Polizei wird den Motorrad-Aufzug begleiten. Aufgrund der hohen

Teilnehmerzahl und der geringen Geschwindigkeit kann es in

Kreuzungsbereichen zu Behinderungen kommen, die unter Umständen 10-15

Minuten andauern können.









