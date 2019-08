POL-NB: Betrunkener Radfahrer holt Kind vom Kindergarten ab

Neustrelitz (ots) -



Durch eine Zeugin wurde der Polizei am heutigen Tag gegen 11:55 Uhr

bekannt, dass soeben ein Vater sein Kind aus der Kindertagesstätte in

der Neubrandenburger Straße in 17235 Neustrelitz abgeholt habe und

dabei stark nach Alkohol gerochen hat. Eine sofort eingeleitete

Absuche des beschriebenen Bereichs ergab die Feststellung des Mannes

auf dem Fahrrad mit seinem 5-jährigen Sohn im Kindersitz.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,87

Promille. Der 38-jährige Fahrradfahrer wurde einer Blutprobenentnahme

im Krankenhaus Neustrelitz unterzogen und muss sich nunmehr wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Sohn konnte über den

Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen bei einem Freund des Vaters

untergebracht werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell