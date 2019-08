POL-HWI: Erneuter Verkehrsunfall auf der BAB 14 Höhe Anschlussstelle Jesendorf

Wismar (ots) - Heute Morgen gegen 7:20 Uhr kam es auf der BAB 14

Höhe der Anschlussstelle Jesendorf in Fahrtrichtung Schwerin zu einem

weiteren Verkehrsunfall.



Hierbei fuhr eine Sattelmaschine mit Auflieger auf einen

Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei Upahl auf. Dieser

Sicherungsanhänger wurde zur Absicherung eines Verkehrsunfalles des

Vorabends abgestellt (siehe Pressemitteilung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4361630).



Der 39-jährige Fahrer der Sattelmaschine blieb hierbei unverletzt.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf 38.000 Euro geschätzt. Der

Hauptfahrstreifen wird im Bereich der Unfallstelle weiterhin bis zum

Abschluss der Bergungsarbeiten beider Verkehrsunfälle gesperrt

bleiben.









