POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach PKW-Diebstahl

Bergen auf Rügen (ots) - Bereits am 28.08.2019 berichtete das

Polizeipräsidium Neubrandenburg in einer Pressemitteilung von

Einbruchdiebstählen und einem PKW-Diebstahl in Bergen auf Rügen,

siehe hierzu: https://bit.ly/2ZvZtwI



Der blaue PKW Hyundai mit Hamburger Kennzeichen ist in den

Morgenstunden des 29.08.2019 in Neklade bei Bergen auf Rügen ohne

Kennzeichen aufgefunden worden. Er wies frische Beschädigungen an der

hinteren linken Fahrzeugseite auf. Ursächlich hierfür könnte ein

Verkehrsunfall gewesen sein.



Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen, die entweder die Tat beobachtet oder das Fahrzeug

zwischen der Tatzeit (Nacht vom 27.08. zum 28.08.2019) und der

Auffindezeit in Bergen auf Rügen oder unmittelbarer Umgebung gesehen

haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei

der Kriminalpolizei Bergen unter der Telefonnummer 03838/ 810230, im

Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/ 8100, jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell