POL-HST: Zeugenaufruf zu einem PKW-Aufbruch in Zingst

Zingst (ots) - Am Morgen des 29.08.2019 parkte ein 52-jähriger

Mann aus Bayern seinen PKW VW gegen 09:20 Uhr am Strandübergang 17 in

Zingst. Als er gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte er fest, dass bislang Unbekannte die Seitenscheibe auf der

Beifahrerseite seines PKW zertrümmert und ein Portemonnaie von dem

Beifahrersitz entwendet hatten. In dem Portemonnaie befanden sich

Bargeld sowie diverse Papiere. Der entstandene Schaden wird

gegenwärtig auf etwa 600 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Barth hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat etwas Auffälliges

gesehen und kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter der

Telefonnummer 038231/ 6720, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang kein Bargeld, Kreditkarten,

Schecks oder Wertsachen wie z.B. Smartphone oder Tablet in parkenden

Kraftfahrzeugen liegen zu lassen. Auch der Kofferraum eignet sich

hierfür nicht als Versteck.









Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell