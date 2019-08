POL-LWL: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem 59-Jährigen aus Neustadt-Glewe

Neustadt- Glewe (ots) - Die Vermisstenfahndung nach dem

59-Jährigen Mann aus Neustadt-Glewe wird gelöscht. Der Polizei liegen

nun Anhaltspunkte zum Aufenthalt des Mannes vor. Offenbar befindet er

sich wieder im Bereich seines Lebensmittelpunktes in Grevesmühlen. Es

ist nicht mehr von einer akuten Eigengefährdung auszugehen.



In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizeiinspektion

Ludwigslust bei den Bürgern und Medien für die Unterstützung im Zuge

der Öffentlichkeitsfahndung und bittet in diesem Zusammenhang die

über Dritte veröffentlichten personenbezogenen Daten und Bilder

ebenfalls zu löschen.









