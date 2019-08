POL-LWL: Vermeintlicher Exhibitionist in Hagenow - Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots) - Nach einem Vorfall in Hagenow bittet die Polizei

um Hinweise zu einem Mann, der am Dienstagnachmittag in Hagenow als

Exhibitionist aufgetreten sein soll. Der unbekannte Passant soll nach

derzeitigen Erkenntnissen gegen 17:00 Uhr eine Frau in der

Kleingartenanlage Neue Heimat belästigt haben. So soll er sich in

ihrer Gegenwart entblößt haben. Der Mann hatte nach Angaben des

Opfers eine normale Figur und sehr kurzes Haar. Bekleidet war er mit

einer kurzen grauen Hose und einem tarnfarbenen Oberteil. Die Polizei

in Hagenow (03883/ 6310), die die Ermittlungen zu diesem Fall

aufgenommen hat, bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.









