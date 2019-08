POL-HST: Zeugenaufruf zum tödlichen Bootsunfall vor Binz

Binz (ots) - Am 23.08.2019 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf Höhe

des Strandaufganges 28 in Binz ein Sportbootunfall, in dessen Folge

ein 53 jähriger Mann ums Leben kam. Siehe hierzu die Pressemitteilung

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vom 23.08.2019:

https://bit.ly/32hvGFP Die Kriminalpolizei in Sassnitz hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die das

Geschehen beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 038392-307227 oder beim

Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070, bei

jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache

www.polizei.mvnet.de zu melden.









