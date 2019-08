POL-HST: Zeugenaufruf zum Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Stralsund (ots) - Bereits am 18.August 2019 ging ein 72-jähriger

aus dem Bundesland Sachsen die Sundpromenade in Stralsund entlang.

Gegen 11:15 Uhr wurde dieser durch einen männlichen Unbekannten, der

die Sundpromenade mit einem Fahrrad befuhr, auf Höhe des

DLRG-Vereinsheimes angefahren und verletzte sich schwer.



Der unbekannte Fahrradfahrer bemerkte den verletzten Passanten und

setzte seine Fahrt anschließend fort. Er trug eine dunkle Jacke und

wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Unfall und das anschließend

unerlaubte Entfernen beobachtet hat oder Angaben zu verdächtigen

Personen machen kann wird gebeten, sich bei der Stralsunder

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03831/2830220, bei jeder

anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache

www.polizei.mvnet.de zu melden.









