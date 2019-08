POL-LWL: Kleinkraftrad in Brüel gestohlen

Brüel (ots) - Von einem umfriedeten Grundstück in Brüel wurde in

der Nacht zu Mittwoch ein blaues Kleinkraftrad vom Typ Simson

Schwalbe gestohlen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in

Höhe von 1.000 Euro.



Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen unbekannte Täter in der Zeit

zwischen Dienstag 22:00 Uhr und Mittwoch 07:10 Uhr gewaltsam auf das

Grundstück in der Sternberger Straße gelangt sein und das unter einem

Carport abgestellte Moped gestohlen haben. Die Polizei in Sternberg

(Tel. 03847/ 43270) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders

schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib

des gestohlenen Fahrzeugs.









