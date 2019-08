POL-HRO: Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte in Wismar

Wismar (ots) - Am Nachmittag des 28.08.2019 kam es in Wismar in

der Poeler Straße, ggü. der Avia-Tankstelle, zu einer

Sachbeschädigung und Körperverletzung zwischen einem Fahrzeugführer

und zwei weiteren Personen, in dessen Folge die Tatverdächtigen

versuchten, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen.



Die Tatverdächtigen, eine 42-jährige Mutter und ihr 20-jähriger

Sohn, waren alkoholisiert und wollten gegenüber den Beamten ihre

Identität nicht preisgeben. Beide versuchten sich der Maßnahme zu

entziehen und mussten durch die Beamten festgehalten werden.



Durch den Sohn wurden zunächst Drohungen ausgesprochen und in der

Folge der Beamte körperlich angegangen, so dass dieser zu Boden und

unter Kontrolle gebracht werden musste. Die Mutter versuchte

daraufhin in die Maßnahme einzugreifen. Mehrfache Ansprachen sich zu

entfernen schlugen fehl, sodass auch hier die Beamtin körperlich

angegriffen und am Arm gekratzt wurde. Nur durch den Einsatz von

Pfefferspray gelang es weitere Störungen und Angriffe zu unterbinden.



Sowohl die tatverdächtige Mutter als auch die Beamtin mussten

medizinisch versorgt werden.



Beide Tatverdächtige werden sich nun wegen Körperverletzung,

Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

zu verantworten haben.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell