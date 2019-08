POL-LWL: 59-jähriger Mann in Neustadt-Glewe vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Neustadt- Glewe (ots) -



Seit dem 27. August wird der 59-jährige Reiner Hartwig aus

Grevesmühlen vermisst. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Mann, der

sich derzeit beruflich in Neustadt-Glewe aufgehalten hatte, jedoch

seit dem gestrigen Tag ca. 6 Uhr dort als vermisst gilt. Momentan

gibt es keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt des 59-Jährigen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach

dem Vermissten, der dringend auf Medikamente angewiesen ist! Wer hat

Reiner Hartwig seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zum

derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes machen?



Herr Hartwig hat eine kräftige Statur und kurze Haare. Bekleidet

war er zuletzt mit einer hellen Hose mit Hosenträgern und einem

beigen langärmligen Oberteil.



Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei in

Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) oder die Einsatzleitstelle der Polizei

über den Polizeinotruf: 110 entgegen.









