POL-HST: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Löbnitz und Barth

Barth (ots) - Am Mittwoch, dem 28.08.2019 ereignete sich gegen

10:45 Uhr auf der Landesstraße 23 zwischen den Ortschaften Löbnitz

und Barth auf Höhe des Flughafens ein Verkehrsunfall, bei dem

insgesamt fünf Personen verletzt wurden.



Der 68-jährige Fahrer eines VW-Transporters aus dem Landkreis

Vorpommern-Rügen fuhr nach gegenwärtigen Erkenntnissen auf den

verkehrsbedingt bremsenden, vorausfahrenden PKW VW eines 39-jährigen

Stralsunders auf.



Dabei wurden der 39-jährige PKW-Fahrer und zwei Kinder (5 und 1

Jahr alt), die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im PKW befanden,

schwer verletzt. Außerdem wurde die 34-jährige Beifahrerin leicht

verletzt. Alle vier PKW-Insassen wurden per Rettungswagen ins

Krankenhaus nach Stralsund gebracht.



Der Fahrer des Transporters erlitt ebenfalls schwere Verletzungen

und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach

Greifswald gebracht.



Beide beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen

nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen

werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.0000 Euro geschätzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge

musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Eine

Reinigungsfirma aus Stralsund nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf.



Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Kriminalpolizei

aufgenommen.









