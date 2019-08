POL-NB: Einbruchdiebstähle und Pkw-Diebstahl in Bergen

Bergen (ots) - Bergen auf Rügen. In der heutigen Nacht

verschafften sich bisher unbekannte Tatverdächtige gewaltsamen

Zutritt in Büroräume. Festgestellt wurde der Einbruchsdiebstahl heute

(28.08.19) um 06:45 Uhr durch Mitarbeiter. Aus den Büroräumen wurden

neben einem Laptop und Werkzeugen auch diverse General- und

Ersatzschlüssel entwendet. Der Schaden liegt nach bisheriger

Übersicht bei etwa 5000 EUR.



Die unbekannten Tatverdächtigen nutzten nach bisherigen

Erkenntnissen die entwendeten Schlüssel anschließend zum Eindringen

in zwei Wohnungen. In beiden Fällen schliefen die Bewohner während

der Tat.



In einem Fall wurde eine Brieftasche entwendet, welche im Flur der

Wohnung deponiert war. Das Portemonnaie und Teile des Inhaltes wurden

gegen 07:15 in der Nähe der Störtebekerstr. durch Bürger aufgefunden.

Personaldokumente, Bargeld und Kreditkarten hatten die Täter

entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 EUR. Die Tatzeit

kann hier bis etwa 05:00 Uhr am Morgen eingegrenzt werden.



Aus der zweiten Wohnung entwendeten die Täter neben Bargeld,

Mobiletelefonen, Kreditkarten und Ausweispapieren auch einen

Pkw-Schlüssel. Mit diesem Schlüssel entwendeten sie einen blauen

Hyundai i30 mit dem amtlichen Kennzeichen HH-AW 2385, welcher vor dem

Haus geparkt war. Gegen 02:00 Uhr waren die Bewohner schlafen

gegangen und stellten am Morgen den Diebstahl fest. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 7.500 EUR.



Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund befand sich zur

Spurensicherung im Einsatz. Das Fahrzeug und die Dokumente wurden zur

Fahndung ausgeschrieben.



Das Kriminalkommissariat in Bergen hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht mögliche Zeugen. Diese werden gebeten, sich an

die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.









