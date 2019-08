LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei rettet Jagdhund vor dem Ertrinken im Malchower See

Waldeck (ots) -



Bei einer Streifenfahrt am 28.08.2019 auf dem Malchower See,

konnten Kollegen der Wasserschutzpolizei Waren einen sog.

´Deutsch-Drahthaar´ retten. Der Jagdhund wurde inmitten des Malchower

See völlig entkräftet von den Beamten gesehen und umgehend aus dem

Wasser gezogen. Die Herkunft des Hundes ist derzeit völlig unklar, er

wurde wohlauf an ein Tierheim übergeben.









