POL-GÜ: Alkoholfahrt endete mit Aufprall am Baum

Bad Doberan (ots) - Auf dem Weg von Elmenhorst in Richtung

Ostseebad Nienhagen kam der 51jährige Fahrer gestern, gegen 16:00

Uhr, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum. Die Polizisten nahmen Atemalkoholgeruch war und ein

durchgeführter Test zeigte einen Wert von 2,57 Promille. Er wurde mit

leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein

wurde einbehalten und eine Strafanzeige aufgenommen. Das Auto ist

nicht mehr fahrbereit und der Sachschaden mit 15.000 Euro angegeben.









