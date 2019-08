POL-HRO: Polizei sucht weiterhin nach der 78-jährigen Vermissten aus Triwalk (Nordwestmecklenburg)

Rostock/Wismar (ots) -



3. Pressemitteilung - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom

25.08.2019, 04:27 Uhr und 26.08.2019, 16:02 Uhr



Seit den Abendstunden des 24.08.2019 wird die 78-jährige Elke

Schöppener gesucht. Sie wurde letztmalig am Samstag gegen 20:30 Uhr

in der Ortslage Triwalk bei Wismar gesehen.



Die Vermisste ist ca. 158 cm groß, hat eine schlanke Figur, graue

kurze Haare. Bekleidet ist sie mit einem hellblauen Pullover mit

weißen Streifen, einer dunklen Jeans sowie mit dunkelblauen Schuhen

mit heller Sohle.



Frau Schöppener ist orientierungslos und leidet unter starker Demenz.



Seit dem Bekanntwerden suchte die Polizei Wismar mit Unterstützung

von Polizeidiensthunden, des Polizeihubschraubers sowie

Polizeikräften anderer Dienststellen den Bereich Triwalk, Rosenthal,

Karow, Dorf Mecklenburg, Rambow bis zur Autobahnraststätte der A 20

´Mölenbarg´ großflächig ab.





Am heutigen Dienstag gab es Hinweise darauf, dass die Vermisste im

Laufe des Sonntags im Bereich Gallentin gesehen wurde. Hier setzte

die Polizei Wismar ihre Suche bis zu den frühen Abendstunden mit

Unterstützung von Personenspürhunden, dem Polizeihubschrauber, der

Wasserschutzpolizei und weiteren Einsatzkräften weiter fort. Das

Suchgebiet erstreckte sich dabei über die Bereiche von Lübstorf,

Zickhusen, Gallentin, Bad Kleinen bis Hohen Viecheln.

Dabei konnten die Personenspürhunde eine Fährte in Gallentin

aufnehmen und bis zum Schweriner See zur Gaststätte ´Bierbug´

verfolgen.



Diese Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.



Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um die Mithilfe bei der

Suche nach der Vermissten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten

nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter 03841/203-0 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.









