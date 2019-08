POL-GÜ: Gemeinsame Pressemitteilung der PI Güstrow und des PP Neubrandenburg Zwei Fahrzeugdiebe durch schnell eingeleitete Fahndung gestellt

Güstrow / Neubrandenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden

wurden im Ostseebad Rerik zwei PKW Audi A5 entwendet. In dem einen

Fall hörte der Eigentümer, wie ein PKW gestartet wurde und als er aus

dem Fenster sah, stellte er fest, dass sein Auto vom Parkplatz

gefahren wird. Er rief die Polizei.



Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock informierte

umgehend die angrenzenden Reviere und die benachbarte Behörde in

Neubrandenburg über die beiden entwendeten Audi A5 und deren

Fluchtrichtungen.



Im Bereich Kröpelin konnte der erste Audi aufgenommen werden.

Nachdem der 29jährige polnische Fahrer die Polizisten erkannte,

beschleunigte er das Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er

verlor die Kontrolle über das Auto und verursachte einen Unfall.

Daraufhin flüchtete er zu Fuß und konnte später gestellt und

vorläufig festgenommen werden.



Durch die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg wurden sofort sechs

Funkwagen der Inspektionen Stralsund und Neubrandenburg koordiniert

und zur Fahndung nach dem zweiten Audi hinzugezogen. Die

Einsatzkräfte besetzten die möglichen Abfahrten entlang der A20.



Durch Kräfte des AVPR Grimmen und der Besatzung eines zivilen

Fahrzeuges aus Rostock konnte der zweite Audi um 07:15 Uhr in der

Ortschaft Böhlendorf, nahe der A20, gestellt werden. Der Funkwagen

aus Grimmen hatte sich quer zur Fahrbahn gestellt. Ein in der

Lindenstraße bereits stehender Lkw verhinderte weitere

Durchfahrtsmöglichkeiten. Der Fahrzeugführer des Audis brachte das

Fahrzeug zum Stehen. Zurück konnte er nicht, denn der zivile Wagen,

besetzt mit Polizeibeamten, versperrte den Weg.



Der Fahrzeugführer, ein 40jähriger polnischer Staatsangehöriger,

wurde widerstandslos vorläufig festgenommen und zu weiteren

kriminalpolizeilichen Maßnahmen nach Rostock verbracht.



Der Audi blieb unbeschadet. Er wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen und zur kriminaltechnischen

Untersuchung sichergestellt.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan hat die weiteren Ermittlungen

geführt und die beiden Täter vernommen. Sie verbleiben in Gewahrsam

und werden morgen dem Haftrichter vorgeführt.









