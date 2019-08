POL-NB: Brand einer Scheune in Brudersdorf

Dargun (ots) - Am 27.08.2019 gegen 10:15 Uhr wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand

einer Scheune in Brudersdorf bei Dargun gemeldet. Nach bisherigen

Erkenntnissen ist der Brand vermutlich im Dachgeschoss der Scheune

ausgebrochen und hat sich so schnell verbreitet, dass die Scheune

komplett abgebrannt ist. In der Scheune sollen mehrere Traktoren

gestanden haben. Der entstandene Schaden wird auf mindesten 20.000

Euro geschätzt.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Demmin, Brudersdorf und Dargun

waren mit 50 Kameraden vor Ort. Nach dem Löschen des Brandes

verblieben einige Kameraden zunächst zur Brandwache vor Ort. Personen

waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Tatortarbeit im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon

ausgegangen, dass es während des Gewitters in der vergangenen Nacht

zum einem Blitzeinschlag im Dachstuhl der Scheune kam und dadurch ein

Schwelbrand entstand. Im Laufe des Morgens entwickelte sich der Brand

weiter, so dass die Scheune später in Vollbrand stand. Hinweise auf

eine Brandstiftung konnten nicht festgestellt werden.









