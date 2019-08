POL-HWI: Unbekannte brechen in Ladengeschäfte in Gadebusch ein

Wismar (ots) - Am zurückliegenden Wochenende brachen unbekannte

Täter in gleich zwei Geschäfte in Gadebusch ein.



Im Zeitraum vom 24. August bis zum Morgen des 26. August drangen

unbekannte Täter in zwei Geschäfte in der Johann-Stelling-Straße in

Gadebusch ein. Die Täter durchwühlten jeweils die Verkaufsräume und

entwendeten in einem Geschäft Bargeld, in dem zweiten einen Tresor.

Aufgrund des Gewichts des Tresors kann davon ausgegangen werden, dass

es sich zum einen um mehrere (mindestens zwei) Täter gehandelt hat

und dass zum Abtransport des Tresors ein entsprechendes Fahrzeug

verwendet wurde.



Vor Ort wurden durch Mitarbeiter der Kriminalpolizei Spuren

gesichert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders

schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.



Am Nachmittag des 26. August 2019 wurde die Polizei in Gadebusch

sodann über einen gefundenen Tresor an einem Abzweig der B 208 im

Bereich der Landesgrenze M-V/ S-H informiert. Der gefundene Tresor

wurde sichergestellt. Ob es sich hierbei um den Tresor aus der

Diebstahlshandlung in Gadebusch handelt, wird die Untersuchung

ergeben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722 0

zu melden.









