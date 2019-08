POL-HRO: Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Rostock: 34-jähriger mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Rostock (ots) -



Am Montag, dem 26. August 2019, konnte ein 34-jähriger

Tatverdächtiger aus Rostock wegen des Verdachts des unerlaubten

Handels mit Betäubungsmitteln in erheblicher Menge durch Beamte der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock festgenommen werden.



Infolge eines Zeugenhinweises sowie nach anschließenden umfangreichen

Ermittlungen durchsuchten die Beamten gestern ein Einfamilienhaus in

Siemersdorf, Landkreis Vorpommern-Rügen. Hierbei konnte der Rostocker

angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er muss sich am

heutigen Tage einem Haftrichter stellen.



Im Dachgeschoss des Einfamilienhauses wurde eine

Indoor-Cannabis-Plantage mit ca. 100 Cannabispflanzen mit

ausgeprägtem Blütenstand betrieben. Daneben konnten die Beamten

weiteres umfangreiches Beweismaterial fest- und sicherstellen.



Im Falle einer Verurteilung hat der Beschuldigte mit einer

Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zu rechnen. Die Ermittlungen

dauern an.









