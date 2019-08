POL-ANK: Schwarzer Außenspiegel sucht weißes Auto

Greifswald (ots) - Nachmeldung zu den Pressemitteilungen vom

27.08.2019 (00.11 Uhr und 05.07 Uhr): ´Verkehrsunfall mit

Personenschaden und Unfallflucht auf der B109, nahe der Ortschaft

Levenhagen´



Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Abend (26. August 2019,

gegen 19.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall auf der B109 bei Levenhagen,

bei dem ein 64-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Unfallverursachend soll hierbei vermutlich ein weißer

Kleintransporter gewesen sein. Der unbekannte Fahrer des Autos

verließ unerlaubt den Unfallort in Richtung Greifswald. Die Polizei

stellte den schwarzen rechten Außenspiegel des Fahrzeugs sicher.



Die polizeilichen Ermittlungen laufen seitdem auf Hochtouren. Nach

ersten Erkenntnissen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem

weißen Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen VW T5 oder

Caddy handelt.



Die Polizei bittet nochmals um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat

einen weißen VW T5 oder Caddy gesehen, bei dem der rechte

Außenspiegel fehlt? Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang bzw.

zum flüchtigen PKW machen? Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt,

sondern eine Straftat. Der schwerverletzte Radfahrer wurde mit dem

Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht.

Seine Verletzungen sind ein Glück nicht lebensbedrohlich.



Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834-5400, aber auch

jede andere polizeiliche Dienststelle auf.









