POL-LWL: Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Sternberg (ots) - Am Montagmittag wurde ein 67-jähriger

Sternberger Opfer einer telefonischen Betrugsmasche. Er erhielt zur

Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters.

Dieser behauptete, dass der Computer des Opfers von Schadsoftware

befallen sei und bat anschließend kostenlos seine Hilfe beim

Bereinigen an. Dazu benötigte er mittels eines Fernwartungsprogramms

den Zugriff auf den Computer des Geschädigten. Dies wurde gewährt.

Anschließend sollte der 67-jährige sich bei seinem Online-Banking

Dienst anmelden und dort TAN-Nummern generieren, welche dann dem

vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter bereitgestellt wurden. Mittels

dieser TAN-Nummern wurden dann Überweisungen auf ein noch unbekanntes

Konto getätigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 900EUR.

Es wurde eine Betrugsanzeige aufgenommen.



Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät:



Legen sie sofort auf, falls sie ein angeblicher

Microsoft-Mitarbeiter anrufen sollte! Geben sie niemals persönliche

Daten wie Bankverbindungen oder Kennwörter am Telefon preis! Gewähren

sie Anrufern NIEMALS Zugang zu ihrem Computer, beispielsweise über

eine Fernwartungssoftware!



Weitere Hinweise und Handlungsanweisungen zu diesem Thema finden

sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betru

g/falsche-microsoft-mitarbeiter/









