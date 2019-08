POL-ANK: Mehrere E-Bikes entwendet

Heringsdorf/Eggesin (ots) - Zwischen dem 24. und 26. August 2019

haben unbekannte Täter vier E-Bikes gestohlen - drei davon in

Ahlbeck. Alle waren mit Fahrradschlössern angeschlossen. Es entstand

ein Gesamtschaden von fast 8.000 Euro.



So wurde zwischen dem 25.08.2019, 19.00 Uhr, und dem 26.08.2019,

11.45 Uhr, in der Dünenstraße in Ahlbeck ein E-Bike der Marke Giant

von einem verschließbaren Fahrradunterstand entwendet. Das schwarze

Fahrrad mit weißen Streifen hat einen Wert von ca. 2.600 Euro. Ebenso

zwischen dem 25.08. und 26.08.2019 (zwischen 20.30 Uhr und 9.30 Uhr)

sind zwei weitere E-Bikes der Marke Cube aus einer Tiefgarage in der

Goethestraße in Ahlbeck gestohlen worden. Hierbei handelt es sich um

ein schwarzes Damen- und ein schwarzes Herren-E-Bike mit den

Rahmennummern ´WOW55918PSKM´ und ´WOW61040PSKM´. Beide Crossbikes

haben einen Wert von etwa 4.100 Euro.



Auch in Gumnitz bei Eggesin waren Fahrraddiebe unterwegs. Hier

wurde zwischen dem 24.08.2019, gegen 23.00 Uhr, und dem 25.08.2019,

9.00 Uhr, ein graues E-Bike aus einem Carport entwendet. Das Damenrad

hat einen Wert von etwa 1.200 Euro.



Hinweise nehmen die Polizeireviere Heringsdorf (038378-2790) und

Ueckermünde (039771-820) sowie auch jede andere polizeiliche

Dienststelle auf.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell