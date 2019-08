POL-NB: Jäger auf der Fahrt ins Jagdrevier mit 1,6 Promille und Gewehr auf der Rückbank gestellt

Neddemin (ots) - Am 26.08.2019 gegen 20:20 Uhr kontrollierten die

Beamten des Polizeireviers Friedland in Neddemin am Bahnhof einen

64-jährigen Pkw-Fahrer. Der Fahrer war den Beamten zuvor aufgefallen,

da er beim Vorbeifahren offenbar aus einer Bierflasche trank.



Während der Kontrolle stritt der sichtlich nervöse Fahrer den

vorherigen Alkoholkonsum ab. Ein vor Ort durchgeführter

Atemalkoholtest ergab allerdings eine Alkoholisierung von 1,6

Promille. Zudem stellten die Beamten auf der Rückbank des Pkw ein

offen liegendes Gewehr fest. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer

Jäger ist und gerade auf dem Weg zur Kontrolle in sein Jagdrevier

war. Entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse waren zwar vorhanden

und wurden zur Kontrolle vorgelegt, dennoch wurde das ungeladene

Gewehr aufgrund des ordnungsrechtlichen Verstoßes zur Gefahrenabwehr

sichergestellt.



Des Weiteren wurde auch der Führerschein sichergestellt und die

Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer wurde anschließend zur

Blutprobenentnahme ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte

entlassen.



Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr. Zudem wird die Jagdbehörde des Ordnungsamtes über den

Sachverhalt informiert.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell