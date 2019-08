POL-ANK: Diebstahl eines Autos in Strasburg

Strasburg (ots) - Gestern Abend wurde der Polizei ein

Autodiebstahl in Strasburg gemeldet. Zwischen dem Abend des 23.

Augusts und dem 26. August haben unbekannte Täter in der Falkenberger

Straße einen blauen Opel Antara mit dem amtlichen Kennzeichen SBG-SH

86 entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.



Das gestohlene Fahrzeug wurde durch die Polizei zur Fahndung

ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu

aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei dem Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200 oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell