POL-NB: Einbruch in den Anbau eines Wohnhauses in Demmin

Demmin (ots) - In der Zeit vom 25.08.2019 12.00 Uhr bis 26.08.2019

08:30 Uhr kam es in der Straße Woldeforst in Demmin zu einem Einbruch

in den Vorbau eines dortigen Wohnhauses.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter

gewaltsam in den Vorbau des Wohnhauses ein und entwendeten ein

abgestelltes E-Bike, ein Weidezaungerät, eine Motorsense der Marke

Stihl sowie diverses Werkzeug. Aus dem Wohnhaus wurde nichts

entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von 4500,-EUR.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in

Demmin aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer

03998 - 254 224.









