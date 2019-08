Ueckermünde (ots) -



Sie wollten schon immer mal wissen, wie die Polizei arbeitet?

Welche Aufgaben die Feuerwehr übernimmt? Oder wie die

Rettungshundestaffel zum Einsatz kommt? Dann schauen Sie mit uns

hinter die Kulissen. Am kommenden Samstag (31.08.2019) findet von

10:00 bis 16:00 Uhr der Blaulichttag & Tag der offenen Tür der

Polizei Ueckermünde statt, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger

herzlich eingeladen sind. Auf dem Gelände des Polizeireviers

(Liepgartener Str. 17, 17373 Ueckermünde) bieten ihre Partner für

Sicherheit ein umfangreiches Programm an. Freuen Sie sich auf

folgende Highlights:



- Möglichkeit zum Blutspenden

- Große Technikschau zum Kennenlernen der Fahrzeuge und Ausrüstung

- Fahrten mit der Feuerwehr

- Bergen und Retten nach einem Unfall mit Schneid- und Spreizgerät

- Vorstellungen der Rettungshunde und der Polizeihunde

- Infos rund um das Thema Sicherheit und Einbruchschutz

- Kostenlose Fahrradcodierung

- Führungen durch die Polizeidienststelle

- Spurensicherung zum Ausprobieren

- Infostände über die Berufsbilder und das Ehrenamt

- Einstellungsberatung für die Landespolizei M-V

- Kinderschminken, Wundschminken, Hüpfburg



und vieles mehr.



Für das leibliche Wohl werden Gulaschkanone, Kaffee und Kuchen und

alkoholfreie Getränke angeboten.



Erleben Sie einen Tag ganz im Zeichen der Sicherheit. Der Eintritt

ist natürlich frei. Wir freuen uns auf Sie!









