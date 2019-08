POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht auf der B109, nahe der Ortschaft Levenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) - Am 26.08.2019 gegen 19:15 Uhr ereignete sich

auf der B109, nahe der Abfahrt Levenhagen ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Ein 64jähriger Radfahrer befuhr die B109 aus

Levenhagen kommend in Richtung Greifswald, als er durch einen von

hinten kommenden PKW angefahren wurde. Durch den Aufprall stürzte der

Radfahrer und blieb am Straßenrand liegen. Er musste aufgrund von

schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem

Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht

werden. Der Fahrzeugführer des PKW verließ unerlaubt den Unfallort.

Zeugen beschrieben einen weißen SUV unbekannten Typs, welcher sich in

Richtung Greifswald entfernte. Der rechte Außenspiegel riss in Folge

des Unfalls ab und konnte durch die Beamten des PHR Greifswald

sichergestellt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

bei der Suche nach einem weißen PKW, SUV oder Kleintransporter, bei

dem der rechte Außenspiegel nicht mehr vorhanden ist. Hinweise nimmt

die Polizei in Greifswald unter Tel.: 03834 540 224, jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

entgegen Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600,- Euro

geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B109 zu

Verkehrseinschränkungen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









