POL-HWI: Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B105

Wismar (ots) - Heute gegen 12:40 Uhr kam es heute auf der B 105

zwischen Gägelow und Grevesmühlen am Abzweig Wolde zu einem schweren

Verkehrsunfall.

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4358029)



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 31-jährige BWM-Fahrer die

B105 aus Richtung Grevesmühlen kommend. Am Abzweig Wolde bog er nach

links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer

frontal zusammen.



Der 46-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer

verletzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der

Fahrer des BMW wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Wismar

gebracht.



Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin wurde

ein Dekra-Gutachter mit der Untersuchung der Unfallursache

beauftragt.



Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein

ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Die Summe des Sachschadens

ist derzeit unklar.



Die B105 war bis 15:45 Uhr voll gesperrt.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell