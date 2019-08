POL-HST: Abschlussmeldung zum Einsatz Pangea

Ribnitz-Damgarten (ots) - In der Zeit vom vergangenen Donnerstag,

dem 22.08.2019, bis Sonntag, dem 25.08.2019 fand auf dem ehemaligen

Militärflughafen in Ribnitz-Damgarten, Ortsteil Pütnitz, das siebente

´ABOUT YOU PANGEA Festival´ der Supreme GmbH & Co. KG statt. Laut

Angaben des Veranstalters besuchten etwa 11.000 Menschen das

Festival. Dazu kamen etwa 1.000 Mitarbeiter.



Die Polizeiinspektion Stralsund führte anlässlich dieser

Veranstaltung, wie in den vergangenen Jahren, mit eigenen und

unterstützenden Kräften einen Polizeieinsatz durch. Das

Hauptaugenmerk lag dabei auf der Gewährleistung der Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr. Eine Vielzahl der

eingesetzten Polizeibeamten war daher an mehreren mobilen und

stationären Kontrollstellen bei der An- und Abreise der

Veranstaltungsteilnehmer im Einsatz. Hier waren nicht nur

Polizeibeamte aus dem Bereich der Inspektion Stralsund, sondern auch

Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und

Rechtspflege Güstrow sowie unter anderem speziell für die

Drogenerkennung geschulte Mitarbeiter aus dem Bereich des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg tätig. Dabei stellten die

Kontrollkräfte insgesamt 43 Fahrzeugführer fest, die ihr

Kraftfahrzeug vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

führten. Weitere 2 Verkehrsteilnehmer führten ihr Fahrzeug unter

Alkoholeinfluss. Ein kontrollierter Kraftfahrzeugführer war nicht im

Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen 56 Personen leiteten

die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.



Während des gesamten Einsatzes gab es eine sehr gute Kooperation

mit dem Veranstalter und seinem Sicherheitsdienst, dem Team von der

DLRG Grimmen und der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten.

Täglich wurden zwei gemeinsame Lagebesprechungen durchgeführt, um

sich gegenseitig auf den aktuellen Stand zu bringen. Diese

Besprechungen waren ein enger, offener und umfassender

Informationsaustausch aller Beteiligten.



Die Polizei war in einer mobilen Wache im Bereich des BOS-Sektors

(gemeinsamer Bereich der Behörden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben) auf dem Gelände als Ansprechpartner präsent.

Insgesamt nahmen die Beamten dort fünf Strafanzeigen (zwei

Körperverletzungsdelikte, zwei Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz und eine Sachbeschädigung) auf. Außerdem waren

sie in zwei Fällen gefahrenabwehrend tätig und unterstützten zwei Mal

den Personalienaustausch zum Schutz privater Rechte.



Bei der Anreise kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auch bei der Abreise der Veranstaltungsteilnehmer gab es nur

kurzfristige Wartezeiten. Durch das sofortige Eingreifen von

verkehrsregulierenden Polizeibeamten konnten größere Staus verhindert

werden. Auch die im Vorfeld eingerichtete Entlastungsstrecke über die

Ortschaften Saal und Bartelshagen II trug dazu bei.









