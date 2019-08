POL-HWI: Polizei sucht weiterhin nach der 78-jährigen Vermissten aus Triwalk

Wismar (ots) -



Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.08.2019, 04:27 Uhr



Seit den Abendstunden des 24.08.2019 wird die 78-jährige Elke

Schöppener gesucht. Sie wurde letztmalig gegen 20:30 Uhr in der

Ortslage Triwalk bei Wismar gesehen.



Die Vermisste ist ca. 158 cm groß, hat eine schlanke Figur, graue

kurze Haare. Bekleidet ist sie mit einem hellblauen Pullover mit

weißen Streifen, einer dunklen Jeans sowie mit dunkelblauen Schuhen

mit heller Sohle.



Frau Schöppener ist orientierungslos und leidet unter starker

Demenz.



Seit dem Bekanntwerden sucht die Polizei Wismar mit Unterstützung

von Polizeidiensthunden, des Polizeihubschraubers sowie

Polizeikräften anderer Dienststellen den Bereich großflächig ab.

Gegenwärtig konzentrieren sich die Suchmaßnahmen auf den Bereich der

Gemeinde Metelsdorf.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um die Mithilfe bei der Suche

nach der Vermissten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt das

Polizeihauptrevier Wismar unter 03841/203-0 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.









