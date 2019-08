POL-NB: 17 Cannabispflanzen nach Zeugenhinweis auf Privatgrundstück sichergestellt

Friedland (ots) - Am Nachmittag des 23.08.2019 wurde der Polizei

mitgeteilt, dass auf einem Grundstück in Friedland mehrere

Cannabispflanzen gesehen wurden. Bei der Inaugenscheinnahme des

Grundstückes durch die Beamten des Polizeireviers Friedland

bestätigte sich der Sachverhalt. Es folgte die Durchsuchung des

besagten Grundstückes, wobei die Beamten insgesamt 17

Cannabispflanzen sicherstellen konnten. Die Pflanzen waren

unterschiedlicher Größe - bis zu 3 Meter groß. Bei der anschließenden

Durchsuchung der Räumlichkeiten des 28-jährigen Tatverdächtigen

wurden keine weiteren Betäubungsmittel festgestellt.



Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle

Friedland aufgenommen. Der 28-Jährige ist zuvor noch nicht

polizeilich in Erscheinung getreten.









