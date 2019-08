POL-HWI: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 105

Wismar (ots) - Gegen 12:40 Uhr kam es heute auf der B 105 zwischen

Gägelow und Grevesmühlen am Abzweig Wolde zu einem schweren

Verkehrsunfall. Am Unfall beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen

ein PKW und ein Motorrad. Näheres ist bislang nicht bekannt.



Aktuell ist die B 105 voll gesperrt.









