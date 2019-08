POL-NB: Beamte finden bei einer Verkehrskontrolle mehr als 400g Marihuana in einem Plastikeimer

Waren (ots) - Am Abend des 23.08.2019 führten Beamte des

Polizeihauptrevieres eine mobile Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von

Waren durch. Gegen 21:25 Uhr stoppten sie im Birkenweg ein Fahrzeug

mit Müritzer Kennzeichen und unterzogen diesen einer

Verkehrskontrolle. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 24-jährigen

Fahrer, eine 25-jährige Beifahrerin und ein 27-jähriger Mann auf der

Rücksitzbank. Der 27-Jährige hat sich sehr auffällig verhalten. Er

wirkte nervös und schaute aufgeregt hin und her. Die Beamten konnten

dazu beobachten, wie er versuchte, einen großen Plastikeimer, der

zwischen seinen Beinen im Fußraum stand, zu verstecken. Aus diesem

Grund haben sich die Beamten zu einer Fahrzeugdurchsuchung

entschieden. Dabei fiel der beschriebene 10l-Eimer auf. In dem Eimer

konnten die Beamten ca. 420g Marihuana auffinden und sicherstellen.



Der Fahrer und die Beifahrerin konnten nach der Kontrolle ihre

Fahrt fortsetzen. Da der 27-jährige Besitzer des Marihuana-Eimers

einschlägig polizeibekannt und vorbestraft ist wegen des Besitzes und

Handels von Betäubungsmitteln, wurde er vor Ort vorläufig

festgenommen. Es folgte die Beschuldigtenvernehmung und Durchsuchung

seiner Wohnung, wo weitere Betäubungsmittel (Cannabis-Samen)

sichergestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde der 27-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen. Bei der aufgefundenen

Menge besteht der Tatverdacht des unerlaubten Handels mit

Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an.









