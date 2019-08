POL-LWL: Mehrere Zweiradunfälle am Sonntagnachmittag

Ludwigslust (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es im Landkreis

Ludwigslust-Parchim zu insgesamt vier Zweiradunfällen mit insgesamt

fünf verletzten Personen, zwei davon schwer.



So kam es gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 1 zwischen Nostorf

und der Bundesstraße 5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person

schwer verletzt wurde. In einer Kurve stieß ein 22-jähriger mit

seinem Motorrad mit einem entgegenkommenden PKW zusammen und stürzte.

Dabei wurde der 22-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich

verletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in

geschätzter Höhe von 20.000 Euro.



Auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 103 zwischen Karow und

Appelburg stießen gegen 16:15 Uhr zwei Fahrradfahrer im Gegenverkehr

zusammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor ein 12-jähriger Junge

offenbar kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen

ein entgegenkommendes Rad. In der weiteren Folge stürzten beide

Fahrer. Der 12-Jährige erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen und

musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in

Plau gebracht werden. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und wollte

sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von Höhe etwa 150 Euro.



Am Exerzierplatz in Parchim soll der Fahrer eines PKW BMW beim

Abbiegen in eine Querstraße einen Motorradfahrer übersehen und

seitlich touchiert haben. In der weiteren Folge stürzte der

56-Jährige dieser und zog sich leichte Verletzungen zu. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



In Bresegard ereignete sich gegen 18:10 Uhr ein Verkehrsunfall

zwischen einem PKW und einem Moped. Offenbar hatte der Fahrer eines

PKW beim Verlassen der Grundstücksauffahrt und Auffahren auf die

Kreisstraße 20 den Mopedfahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß

kam. Der 21-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. An

beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

3700 Euro.









