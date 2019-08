POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 21, Loissiner Str., in der Ortslage Neuendorf/ bei Kemnitz, (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 25.08.2019 gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der K 21, an der

Kreuzung Lossiner Str. / Untere Dorfstr., ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Eine 44-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW VW

Touran die Untere Dorfstr. in Richtung der Loissiner Str. und wollte

die Kreuzung in Richtung Am Teich geradewegs überqueren. Hierbei über

sah sie den von rechts kommenden, auf der Vorfahrtsstraße

befindlichen 25-jährigen Fahrer eines VW Passat aus Richtung der L

262 kommend. Es kam zum Zusammenstoß beider PKWs. Die jeweiligen

Fahrzeugführer und die 24-jährige Beifahrerin des VW Passat wurden

leicht verletzt ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppdienste geborgen werden.



Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie drei Rettungswagen

mit Notarzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.000,-

EUR.Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern an.







