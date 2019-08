POL-NB: Traktor geriet bei Feldarbeiten in Brand- hoher Sachschaden

PR Barth (ots) -



Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13:40 Uhr auf einem Feld in Nähe

von 18314 Saatel zu einem Brand eines Traktors vom Typ John Deere mit

angebautem Mulcher. Der Traktor und das Anbaugerät brannten fast

vollständig aus und können nicht mehr eingesetzt werden.

Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 250.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer während des laufenden

Betriebes durch einen technischen Defekt an der Maschine ausgebrochen

sein. Personen kamen nicht zu schaden. Die Freiwilligen Feuerwehren

aus dem Umland waren zur Brandbekämpfung mit 30 Kameraden im

Löscheinsatz.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell