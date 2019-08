POL-HRO: Vermisster 91-Jähriger in Güstrow

Güstrow (ots) -



Seit dem 23.08.2019 wird der 91-jährige Gerhard Zenk aus Güstrow

vermisst. Der alleinlebende Herr Zenk konnte letztmalig am Freitag

gegen 12:00 Uhr in seiner Wohnung wahrgenommen werden. Aufgrund

starker Demenz und dem fortgeschrittenen Alter kann ein Unglücksfall

nicht ausgeschlossen werden.



Herr Zenk kann folgendermaßen beschrieben werden:

-ca. 1,65m groß

-kurze weiße Haare

-sehr hagere Gestalt

Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.



Wer kann Hinweise zum Verbleib der Person machen? Bei Hinweisen

kontaktieren Sie bitte das Polizeihauptrevier Güstrow unter 03843

2660, die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mv.net.de

oder jede andere Polizeidienststelle.





Im Auftrag

Julian Klug

Polizeikommissar

Polizeiinspektion Güstrow

Polizeihauptrevier Güstrow









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell