POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 78-jähriger Frau aus Triwalk

Wismar (ots) -



Seit dem 23.08.2019 wird die 78-jährige Elke Schöppner aus Triwalk

nahe Wismar vermisst. Frau Schöppner wurde letztmalig gegen 20.30 Uhr

in der Ortslage Triwalk gesehen.



Die Vermisste ist ca. 1,58m groß, hat eine schlanke Figur, graue

glatte Haare. Weiterhin ist bekannt, dass sie mit einem hellblauen

Pullover mit weißen Streifen, einer dunklen Jeans sowie mit

dunkelblauen Schuhen mit heller Sohle bekleidet ist.



Frau Schöppner ist orientierungslos und leidet unter starker Demenz.



Wer kann Angaben zum Verbleib der Vermissten machen?

Hinweise zur vermissten Person bitte an das Polizeihauptrevier Wismar

unter (03841) 2030, die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.



Im Auftrag

Thomas Schmidt

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell