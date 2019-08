POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer bei Ivenack(LK Mecklenburgische Seenplatte)

Stavenhagen (ots) -



Am 24.08.2019, gegen 16:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 273,

zwischen Ivenack und Friedrichshof, zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden.

Der 59-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades Suzuki befuhr die L 273

aus Richtung Friedrichshof kommend in Richtung Ivenack.

Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor er auf Grund nicht

angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam

nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer

Warnbarke und touchierte einen Leitpfosten.

In der weiteren Folge stürzte der 59-Jährige und zog sich schwere,

jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Die Suzuki kam

beschädigt im Straßengraben zum Liegen.

Der aus Stavenhagen stammende Kradfahrer wurde zur weiteren

Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg

verbracht.

Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde im Klinikum

eine Blutprobe entnommen.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell