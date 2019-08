POL-NB: Tödlich verunglückter Radfahrer (Pedelec) in Neukalen

PR Malchin (ots) -



Am 24.08.2019 gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem

ein Radfahrer tödlich verunglückte.Der 63-jährige Mann aus dem

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte befuhr die Straße des Friedens

in Neukalen in Richtung Malchin.

Zeugenaussage zu Folge schlingerte der Fahrradfahrer zunächst mit dem

Fahrrad und stürzte dann ohne Fremdeinwirkung.Die Ersthelfer,

Rettungs- und Polizeikräfte versuchten,den Gestürzten zu

reanimieren.Die Reanimationsversuche waren leider nicht erfolgreich

und der Notarzt stellte noch am Einsatzort den Tod des Fahrradfahrers

fest.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









