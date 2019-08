POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L12 zwischen Vorder Bollhagen und Wittenbeck

Bad Doberan (ots) -



Am 23.08.2019, gegen 14:50 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 12

zwischen Vorder Bollhagen und Wittenbeck im Landkreis Rostock ein

folgenschwerer Verkehrsunfall an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein PKW Renault plötzlich in

den Gegenverkehr. Dort streifte er einen PKW BMW und kollidierte

frontal mit einem weiteren PKW BMW. Ein hinter dem BMW fahrender PKW

Suzuki konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das

vorausfahrende Fahrzeug auf.

Bei diesem Unfall wurden der 75 jährige Fahrer des PKW Renault und

dessen Beifahrerin schwer verletzt. Weiterhin erlitt die 38 jährige

Fahrerin des zweiten PKW BMW leichte Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca.

100.000 Euro.

Die Landesstraße musste für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.



