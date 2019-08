POL-NB: Wohnungseinbruch in Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



Am 23.08.19, in der Zeit von 11:20 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es in

Pasewalk, Vallentinscher Kamp zu einem Wohnungseinbruch in einem

Mehrfamilienhaus. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten der oder die

bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln der Wohnungstür in die

Wohnung. Aus der Wohnung wurden Bargeld, Uhren und Schmuck entwendet.

Der Stehlschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, beläuft

sich jedoch ersten Angaben zufolge auf mehrere tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt.

Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die

Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973/2200, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



